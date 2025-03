Palmeiras não venceu o jogo de ida da final do Campeonato Paulista nas últimas cinco decisões; confira

Palmeiras e Corinthians disputam o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Finalista pela sexta vez seguida, o Verdão não venceu em nenhum dos últimos cinco jogos de ida da decisão.

A sequência negativa começou ainda em 2020, quando Palmeiras e Corinthians, adversários também em 2025, ficaram no 0 a 0 no primeiro jogo da final daquele ano, na Neo Química Arena. Nos pênaltis, o Verdão conquistou o título no Allianz Parque, após 1 a 1 no tempo normal.

No ano seguinte, o empate sem gols se repetiu na partida de ida da final entre Palmeiras e São Paulo, dessa vez no Allianz Parque. No segundo jogo, no Morumbis, o Tricolor venceu por 2 a 0 e ficou com o título. Em 2022, em mais um Choque-Rei na decisão, o Verdão perdeu por 3 a 1, fora de casa, no jogo de ida. No Allianz Parque, a equipe do técnico Abel Ferreira goleou por 4 a 0 e foi campeã.

Cabeça fria e coração acelerado! ? Tem Derby decisivo chegando e a manhã foi de atividades técnicas na Academia de Futebol ?? ? https://t.co/gMmsRpQRqU pic.twitter.com/4QZFgL91Nz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 13, 2025

Diante do Água Santa, na final de 2023, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final por 2 a 1, na Arena Barueri. No segundo jogo, o Verdão repetiu o 4 a 0 do ano anterior e ficou com o bicampeonato, no Allianz Parque.

Por fim, no ano passado, o Alviverde voltou a ser derrotado no jogo de ida, dessa vez contra o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Mais uma vez, o Palmeiras buscou a virada em sua casa, venceu por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato Estadual.

Em 2025, depois da partida deste domingo, o segundo jogo da decisão entre Palmeiras e Corinthians acontece no dia 27 de março, às 21h35, na Neo Química Arena.