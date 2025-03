Palmeiras: Lucas Evangelista será relacionado contra o Botafogo, diz Hernan

Anunciado como reforço do Palmeiras, Lucas Evangelista será relacionado para o duelo contra o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão, marcado para o dia 29, no Allianz Parque, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O volante não pode atuar nas finais do Paulista contra o Corinthians porque já jogou a competição pelo Red Bull Bragantino, mas estará à disposição de Abel Ferreira no Brasileiro.

Ele pode estrear já no jogo contra o Botafogo, já vai estar à disposição. Será relacionado, inclusive, para o jogo contra o Botafogo, que é depois da final.

André Hernan

O colunista explicou que Lucas Evangelista foi aprovado pelo departamento de saúde do Palmeiras após a realização de novos exames clínicos que não estão ligados ao coração, diferentemente do que se especulou.

A negociação estava quase fechada quando travou por uma alteração nos exames do volante, mas agora foi oficializada.

Ele já está treinando há alguns dias, depois do susto com a alteração do exame, que não é do coração, não tem nada a ver com a história do coração, como muita gente acabou especulando.

André Hernan

Confira o De Primeira na íntegra