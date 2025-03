Palmeiras anuncia contratação do meia Lucas Evangelista, ex-Red Bull Bragantino; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Lucas Evangelista, que defendeu o Red Bull Bragantino nas últimas cinco temporadas. O atleta de 29 anos assinou um contrato válido até o final de 2026 e possibilidade de extensão por mais 12 meses em caso de metas atingidas.

Evangelista passa a integrar o elenco palmeirense depois da disputa do Campeonato Paulista. No momento, o Verdão se prepara para disputar a final do Estadual, contra o Corinthians. O primeiro Derby está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O meio-campista foi revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil e contratado pelo São Paulo em 2012. Antes de chegar ao Red Bull Bragantino, em 2020, teve passagens por clubes da Europa como Udinese-ITA, Nantes-FRA, Panathinaikos-GRE, Vitória de Guimarães-POR e Estoril-POR.

Nesta temporada, pelo Red Bull Bragantino, Evangelista disputou 13 jogos, sendo titular em 11. Além disso, marcou três gols. Em negociação com o Verdão, ficou de fora dos últimos compromissos do Massa Bruta.

Em uma primeira bateria de exames, Evangelista havia apresentado uma pequena alteração na parte clínica. O atleta passou por nova avaliação e após aprovação, assinou com o Alviverde.

Lucas Evangelista chega como o sétimo reforço para a temporada 2025. Antes dele, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs (Atlético-MG) e Micael (Houston Dynamo-EUA), o meio-campista Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN) e os atacantes Paulinho (Atlético-MG), Facundo Torres (Orlando City-EUA) e Vitor Roque (Barcelona-ESP).