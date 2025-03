Osasco vence o Mackenzie e continua sonhando com a liderança da Superliga feminina de vôlei

Em casa, o Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Batavo Mackenzie nesta quinta-feira por 3 sets a 0, em partida válida pela Superliga feminina de vôlei. O time osasquense não teve dificuldades e fechou o jogo com parciais de 25/22, 25/21 e 25/20, em um confronto que durou uma hora e 42 minutos.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Luizomar continua na terceira posição, brigando pela liderança na reta final da fase de classificação da Superliga. Agora, o Osasco tem a mesma pontuação do Gerdau Minas (43 pontos), segundo colocado e adversário na próxima segunda-feira, em Belo Horizonte. O Mackenzie é o nono colocado, com sete triunfos e 14 derrotas nesta temporada.

Assim como na vitória sobre o Dentil Praia Clube na rodada passada, Polina foi eleita a melhor em quadra. A jogadora comemorou o prêmio e a atuação da equipe nesta quinta.

"Estou muito feliz com o nosso time. Não foi um jogo fácil, mas conseguimos nos manter focadas e colocar em quadra tudo que foi treinado durante a semana. Eu não esperava sair jogando, nem receber o troféu VivaVôlei", comentou Polina.

Agora, o Osasco encara o Gerdau Minas na próxima rodada. O jogo é nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Por sua vez, o Mackenzie irá enfrentar o Sesc RJ Flamengo na próxima sexta-feira (21), às 21h, no Rio de Janeiro.