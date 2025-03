Neymar pode disputar amistoso com o Santos antes de se apresentar à seleção

Neymar pode disputar o amistoso do Santos contra o Coritiba neste domingo (16) antes de se apresentar à seleção brasileira.

O que aconteceu

Neymar faz tratamento intensivo na coxa esquerda e pode jogar alguns minutos contra o Coritiba no domingo, às 18h, no amistoso no Couto Pereira. Novos exames não diagnosticaram lesão relevante no local.

A participação de Neymar está confirmada, mesmo que seja apenas para aparecer durante o evento e não jogar. Atuar por alguns minutos dependerá da recuperação.

Neymar garantiu presença, até porque o amistoso foi fechado por Neymar Pai e o empresário Eduardo Maluf nos últimos dias. A confirmação ocorreu ontem.

Neymar irá a Curitiba antes de se apresentar à seleção brasileira na segunda-feira, em Brasília, no início da preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25, pelas Eliminatórias.

O Santos fará um "bate e volta" em voos fretados no domingo. O Peixe irá para Curitiba pela manhã.

Os ingressos custarão R$ 300, e os torcedores do Santos terão direito a quatro mil lugares no Couto Pereira.

O Peixe gostaria de 10 mil no setor visitante, mas a Polícia vetou. Há histórico de briga entre as torcidas de Santos e Coritiba.

O Santos negocia a transmissão do jogo. O Premiere tem interesse, mas esse acordo ainda não foi fechado.