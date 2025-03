Neymar lamenta corte na seleção para não correr risco: 'Zerar a lesão'

Neymar se pronunciou nas redes sociais após ser cortado dos dois jogos da seleção brasileira na Data Fifa. O meia-atacante do Santos demonstrou frustração por não poder representar a Amarelinha nas Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina, respectivamente.

O que aconteceu

Esperança para virar a chave da seleção brasileira, que vive má fase, Neymar não poderá ajudar na Data Fifa deste mês. O jogador convive com dores na coxa esquerda e já não esteve em campo na eliminação do Santos para o Corinthians, na semifinal do Paulistão.

Parecia tão perto a volta, mas, infelizmente, não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu tava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não arriscar, para poder me preparar melhor e zerar totalmente a lesão! Faz parte do processo, valeu a todos que mandaram mensagens de apoio!

Neymar, em uma rede social

O camisa 10 do Peixe não entra em campo desde o dia 2 de março, quando foi titular e marcou na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Não há prazo definido para o retorno do atleta aos gramados.

É importante destacar que, além do corte da seleção brasileira, Neymar também vive momento conturbado fora de campo. O jogador se envolveu em polêmica após supostamente participar de uma festa com amigos e o pai.