Neymar estava em evento de moda enquanto modelo falava sobre festa na TV

Neymar esteve presente no evento da marca de roupas Replay, da qual é embaixador, enquanto a modelo Any Awuada falava à TV sobre a presença do atleta em festa privada.

O que aconteceu

A empresa NR Sports, que gere a imagem de Neymar, divulgou a presença do jogador no evento da marca de moda, enquanto a modelo concedia entrevista. "A Replay realizou um grande evento nesta sexta-feira (14/3) em São Paulo para celebrar seu retorno ao Brasil e claro, Neymar, embaixador da marca de jeans wear premium esteve presente", disse o perfil oficial da assessoria.

A modelo disse ao programa Fofocalizando, do SBT, que recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar na festa. Awuada disse que não foi apenas o jogador que participou dos serviços e o pai do atleta teria ainda oferecido R$ 80 mil para a notícia não vazar.

A assessoria de Neymar negou que o atleta estava na festa. Além disso, relatou que o helicóptero do atleta pode ter sido visto no local pois ele costuma emprestar o veículo para amigos.