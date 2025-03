Neymar chegará a quase 600 dias longe da seleção após corte

Neymar não disputará as Eliminatórias pela seleção brasileira na próxima Data Fifa e, com o corte, pode completar 600 dias afastado de jogos com a camisa verde e amarela.

O meia-atacante está fora dos jogos contra a Colômbia, dia 20, em Brasília, e a Argentina, em 25 de março, em Buenos Aires, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda.

A última participação de Neymar com a camisa do Brasil foi no dia 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e ficou pouco mais de um ano distante dos gramados.

Depois das partidas de março, a próxima oportunidade para Neymar voltar à seleção será no dia 4 de junho, data do jogo contra o Equador, novamente pelas Eliminatórias. A partida será disputada em solo equatoriano.

O atual desconforto na coxa esquerda foi relatado durante treinamento no CT Rei Pelé, dois dias depois que Neymar foi visto curtindo o carnaval do Rio na Sapucaí. Ele já havia relatado o problema quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, em 2 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Devido à lesão, o camisa 10 acabou não enfrentando o Corinthians na semifinal do Paulista. O duelo marcou o fim da participação do Santos na competição. O clube da Vila Belmiro afirmou, em comunicado, que Neymar deve permanecer em tratamento, ainda sem condições de jogo, porque um novo exame de controle identificou a manutenção da lesão muscular.