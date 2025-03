Pool party, pesca e Rosas de Ouro: como será mundial de MMA em São Paulo

Do UOL, em Campinas (SP)

São Paulo será sede do Mundial de MMA, e o evento terá uma programação que vai de 'pool party' até festival de pesca. A organização não descarta, inclusive, alcançar o Livro dos Recordes.

Será a primeira vez que a competição vai acontecer no Brasil, e ele acontecerá no parque aquático Wet'n Wild, em Itupeva, de 16 a 22 de junho. A agenda foi apresentada ontem, durante o CBC & Clubes Expo.

Fizemos a nossa candidatura em 2022 e conquistamos, inclusive, em cima de Pequim [Japão] para que acontecesse no Brasil em 2025. Vai ser a primeira vez que um evento de MMA, deste porte internacional, vai acontecer em um parque aquático. A ideia é quebrar paradigmas, inovar, trazer diversas atrações. Fizemos um evento para o Mundial, e vamos fazer o congresso mundial de MMA, o festival de motos, o festival de pesca... Qualquer pessoa, de qualquer idade da família, vai estar entretido. E o Brasil pode conquistar medalhas Bruno Omori, presidente do comitê organizador brasileiro

O Gamma World MMA pode ter até sete áreas de combate, entre três tatames — para lutas de atletas sub-18 — e quatro octógonos. Na programação, há previsto ainda o congresso das Secretarias de Esporte e também ações sociais em parceria com universidades, rede hoteleira e entidades.

Bruno Omori durante palestra na CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Bruno citou, durante a palestra, que foi feito um convite para a Escola de Samba Rosas de Ouro, campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, para que seja uma das atrações musicais do Mundial.

Na categoria sênior, Omori projeta 10 categorias masculinas e 10 femininas, e quase 1200 atletas que podem estar envolvidos, com 600 lutas nas eliminatórias e primeira fase. Dentre os menores de 18 anos, a sinalização é para entre 100 e 200 atletas estejam inscritos.

"Na Indonésia, o pessoal pirou no Brasil porque nunca teve nada deste tipo. Mesmo o atleta que vai lutar, vai ter entretenimento. Essa integração dele poder se divertir, e as famílias também, fez eles ficarem empolgados. Vão vir também presidentes de federações do mundo todo para ver", apontou.

Bruno Omori ressalta que, em números, o torneio pode entrar para o Guinness Book, o Livros dos Recordes, como maior evento de MMA do mundo.

O maior evento de UFC que aconteceu no Brasil foi o realizado na Arena da Baixada, com 45 mil pessoas. Nos Estados Unidos, não encontramos nada acima de 65 mil pessoas. Como temos um parque que, ao longo do dia, comporta 20 mil pessoas, sendo bem realista, 10 mil por dia em sete dias já nos faz bater o recorde de maior evento de MMA. Considerando que sexta, sábado e domingo têm semifinais e finais, podemos chegar a 120 mil, 130 mil pessoas Bruno Omori

Além de Bruno Omori, participaram da divulgação a coronel Helena Reis, secretária de Esporte do Estado de São Paulo, Rogério Cavalin, prefeito de Itupeva, Alexandra Caprioli, secretária de Turismo de Campinas, e José Ganeo Neto, CEO da Ganeo Projetos — responsável pela organização do festival de pesca —, e Alain Baldacci, presidente do Wet'n Wild.

"Já tivemos visitas técnicas das comissões de organização, inclusive da MMA Internacional, e definiram que seja no Wet. Estamos muito felizes com isso. É uma coisa espetacular ter um evento de qualquer esporte dentro de um parque aquático. Precisamos, agora, dar mais alguns passos para materializar tudo isso", apontou Alain Baldacci.