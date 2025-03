Mundial: Flamengo em alerta? Chelsea se acerta com jovens e pode dificultar

Após temporadas de instabilidade, o Chelsea se acertou embalado por jovens contratações e pode complicar o caminho do Flamengo no Super Mundial de Clubes da Fifa, analisou o colunista Julio Gomes no UOL News Esporte desta sexta (14).

O Chelsea começou muito bem a temporada. Esse grupo de jovens que o Chelsea contratou nas últimas duas temporadas, com um novo dono, houve um encaixe nesse ano.

O Chelsea está jogando melhor, está mais parrudo, encontrou um time, começou muito forte a temporada, caiu um pouco e está num momento de estabilidade — são quatro vitórias seguidas e está em quarto lugar no Campeonato Inglês.

Agora, como vai o Chelsea para o Mundial? Vai priorizar, vai com força máxima? Geralmente, os ingleses deixam um pouco de lado. Seria muito bom para o Flamengo ficar em primeiro desse grupo porque aí você escapa do Bayern nas oitavas de final.

Julio Gomes

Além dos Blues, o Flamengo enfrenta o León, do México, e o Espérance, da Tunísia, no grupo D do Super Mundial que será disputado nos EUA.

Na opinião do colunista, Filipe Luís & Cia precisam abrir o olho para o León, que vive uma boa temporada e deve contar com apoio in loco da torcida mexicana.

O León é um time mexicano que vai estar jogando praticamente em casa — a coisa de ter muita torcida a favor —, mas tenho certeza que os brasileiros também vão arrastar muita gente para o estádio.

O León está na liderança do Campeonato Mexicano e é um time perigoso para o Flamengo por estar numa boa temporada.

Julio Gomes

No UOL News Esporte especial desta sexta, Julio Gomes analisou os grupos dos times brasileiros no Super Mundial.

Palmeiras tem boas notícias: Porto chegará em frangalhos ao Super Mundial

Adversário do Palmeiras no grupo A do Super Mundial de Clubes, o Porto vai chegar em frangalhos no torneio da Fifa, afirmou o colunista Julio Gomes.

Esse grupo é muito bom para o Palmeiras, porque além de pegar um europeu só, o Palmeiras pega um europeu que não está bem — o Porto vive uma temporada caótica.

O Porto está mal no Campeonato Português, eliminado da Europa League e vai chegar em frangalhos no Mundial.

Esse é um grupo para o Palmeiras ficar em primeiro e torcer para o Botafogo ficar em segundo [do grupo dele], porque você não quer pegar nem o PSG nem o Atlético de Madrid [nas oitavas de final].

Julio Gomes

O colunista explicou que o Porto vive momento de transição institucional após décadas comandado pelo ex-presidente Jorge Nunes Pinto da Costa.

O André Villas Boas se tornou presidente do clube depois de 42 anos de mandato do Pinto da Costa, que morreu inclusive esse ano. É uma mudança de gestão que não vai ser fácil.

Depois de 42 anos com o mesmo presidente, o Porto troca de mãos, o Villas Boas já demite o Sérgio Conceição, que era o técnico e agora está no Milan, e coloca no lugar o auxiliar dele, que ficou com o carimbo de traidor na testa.

Ele foi mal pra caramba e já foi demitido, e aí o Porto contratou o [Martín] Anselmi, que é um argentino que já foi técnico do Del Valle.

Julio Gomes

Além do Porto, o Palmeiras também enfrenta na fase de grupos o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time de Messi que representará os donos da casa no Mundial disputado nos EUA.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Confira o UOL News Esporte na íntegra