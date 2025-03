Modelo afirma que teve relação com Neymar, do Santos, em festa no interior paulista

A modelo Any Awuada revelou em uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que teve relações sexuais com Neymar, do Santos, durante uma festa no interior de São Paulo, mais especificamente em Araçoiaba da Serra, na madrugada desta terça-feira. O evento ocorreu em um sítio pertencente a um amigo próximo do jogador da Seleção Brasileira.

Ao ser questionada pelo jornalista sobre ter feito relações sexuais com o astro do Santos, Any Awuada respondeu que "sim".

Segundo a modelo, pelo menos dez garotas de programa foram contratadas para o evento privado. Any também confirmou que recebeu R$ 20 mil para marcar presença no evento e, além dela, outra mulher participou de momentos íntimos com o jogador.

"Não assinamos nada, eu e as meninas já estamos acostumadas com jogador, não ligamos, não ficamos em cima dele", disse a modelo.

A polêmica começou quando o jornalista Léo Dias divulgou imagens do helicóptero de Neymar chegando ao sítio, levantando rumores de uma possível traição do jogador, que está em um relacionamento com Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do casal.

A assessoria de Neymar, por sua vez, negou sua presença na festa, alegando que o atleta apenas emprestou o helicóptero para os amigos.

Neymar passa, novamente, por um momento dfícil longe dos gramados. O craque do Santos, que não participou da semifinal contra o Corinthians pelo Paulista, foi cortado da Seleção Brasileira, já que está tratando incômodo na coxa esquerda.