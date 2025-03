Mesmo após eliminação, Santos pode voltar a repetir feito no Paulistão após seis anos

No último domingo, o Santos se despediu do Campeonato Paulista na semifinal. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Tiquinho Soares, de cabeça, fez o único gol da equipe santista no clássico alvinegro.

Apesar da eliminação, o Santos ainda briga por um 'prêmio de consolação' nesta edição do Estadual. Destaque do Peixe na temporada, Guilherme é o atual artilheiro da competição e tem larga vantagem sobre os adversários, o que o coloca em boa posição para terminar o torneio como maior goleador.

Caso Guilherme realmente se confirme como artilheiro ao fim do Paulistão, que se encerra no dia 27 de março (quinta-feira), o Santos voltará a repetir tal feito depois de seis anos.

Neste momento, Guilherme ocupa o topo do ranking de artilheiros do Paulistão, com dez gols marcados (nenhum de pênalti) em 14 partidas. O segundo colocado é Daniel Amorim, do Velo Clube, que anotou seis tentos e também já deu adeus à competição.

Enquanto isso, oito jogadores dividem a terceira posição na artilharia, com cinco gols: Estêvão e Maurício (Palmeiras), Talles Magno (Corinthians), André Silva (São Paulo), Tiquinho Soares (Santos), Fabrício Daniel (São Bernardo), Sillas (Velo Clube) e Carlão (Noroeste).

Destes oito, apenas três seguem vivos na competição: Talles Magno, Estêvão e Maurício - este último está lesionado e não deve jogar as finais do Paulistão. Com isso, somente dois desses jogadores podem tomar a artilharia das mãos de Guilherme.

A grande questão é que Talles Magno e Estêvão precisariam anotar cinco gols em dois clássicos para superar o camisa 11 santista, o que é um tanto improvável - mas não impossível, pois é futebol. Além disso, o rival corintiano ainda deve ter mais dificuldades na disputa, já que é reserva do time.

A última vez que o Santos teve o maior goleador do Estadual em sua equipe foi em 2019. Naquele ano, Jean Mota foi um dos principais responsáveis por levar a equipe à semifinal do torneio. O meio-campista balançou as redes sete vezes em 15 jogos disputados.

Na época, porém, Jean Mota não foi o artilheiro isolado do Paulista. O meia dividiu o posto com outros quatro jogadores: Diego Cardoso, ex-Guarani; Rafael Costa, ex-Botafogo-SP, e Ytalo, ex-Red Bull Bragantino.

Agora, Guilherme tem a oportunidade de recolocar o Santos no topo da artilharia do Paulistão depois de seis anos. O atacante também é o maior goleador do clube no ano e o que mais contribuiu para gols, com 12 participações (10 tentos e duas assistências).