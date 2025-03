Memphis Depay é convocado pela Holanda e reforça seleção antes de decisão do Paulistão

Após visita de Ronald Koeman ao Brasil, Memphis Depay entrou na lista final de convocados da seleção holandesa para os duelos com a Espanha, pelas quartas de final da Liga das Nações, nos dias 20 a 23 de março. A convocação do atacante já era esperada pelo Corinthians, que terá de lidar com o possível desgaste de seu camisa 10 antes da segunda final contra o Palmeiras do Paulistão, no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Esta é a primeira vez que o atacante entra na lista de Koeman desde que chegou ao Corinthians, em setembro. Quando se transferiu para o País, o treinador holandês reforçou que não descartaria o camisa 10 de futuras listas, mas precisava saber de sua condição física antes que ele retornasse à equipe.

Koeman, inclusive, já havia garantido que o corintiano estaria nesta lista, para os duelos pela Liga das Nações. "Fomos a uma sessão de treinamento. Ele está mais em forma do que na temporada passada", afirmou o comandante da seleção holandesa na última semana. Memphis é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, apenas quatro atrás de Robin Van Persie.

O camisa 10 lidera o Corinthians em participações em gol, com dois tentos e seis assistências nesta temporada, mas chega à convocação em seu pior momento desde que chegou ao Brasil. Após a eliminação da Libertadores, o atacante foi um dos mais criticados pela torcida.

Memphis se junta a André Carrillo, do Peru, e José Martínez, da Venezuela, como os jogadores do Corinthians que foram convocados para a Data Fifa, em meio à decisão do Campeonato Paulista. A lista ainda pode ter equatoriano Félix Torres e o paraguaio Ángel Romero. Todas as seleções sul-americanas entram em campo pela 14ª rodada na terça-feira, dia 25, o que se torna um obstáculo para esses jogadores, com desgaste, serem utilizados sem impedimentos.

O caso do holandês, no entanto, é o que menos preocupa o Corinthians, já que as partidas contra a Espanha permitem que ele volte a tempo da segunda partida do Estadual. O único cenário que pode virar uma dor de cabeça para Ramón Díaz é um desconforto ou lesão do atacante após os duelos da Liga das Nações, ou até um desgaste físico, que não o permita atuar os 90 minutos da segunda final diante do Palmeiras.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque, pela ida da decisão do Estadual. Os jogadores convocados se juntam às suas respectivas seleções a partir do dia seguinte. Para o segundo duelo, na Neo Química Arena, os clubes já discutem a possibilidade de fretar um voo para que os sul-americanos sofram menos desgaste até a volta ao Brasil.