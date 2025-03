Memphis Depay, do Corinthians, volta a ser convocado para a seleção holandesa

Depois de oito meses ausente, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltará a defender a Holanda. Nesta sexta-feira, o técnico Ronald Koeman anunciou a convocação dos holandeses para as quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha, nos dias 20 e 23 de março.

A última vez que Memphis havia defendido a Holanda tinha sido no dia 10 de junho de 2024, quando a Laranja Mecânica foi eliminada na Eurocopa para a Inglaterra, após perder por 2 a 1 na semifinal. Neste jogo, Depay foi titular, mas saiu lesionado ainda na primeira etapa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OnsOranje (@onsoranje)

Desde então, Memphis passou cerca de um mês sem clube até acertar com o Corinthians. No Timão, o holandês sempre deixou claro que retornar à sua seleção era um objetivo, que agora foi cumprido.

Antes, Ronald Koeman viajou ao Brasil para observar de perto a forma física de Memphis. O comandante holandês foi a dois jogos do Corinthians na Neo Química Arena, além de visitar o CT Joaquim Grava e conversar pessoalmente com Depay. Após a visita ao Brasil, o treinador da Holanda já havia confirmado que o atacante do Timão estava em forma e que ele estaria na pré-lista enviada à Uefa.

Com a convocação para a Holanda, Memphis terá um calendário apertado para estar presente no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. No dia 23, o holandês estará com a delegação para o duelo de volta das quartas de final da Liga das Nações. Depois, o atacante terá de enfrentar uma viagem desgastante até o Brasil, onde no dia 27, terá que estar à disposição para o Derby contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, valendo o título do estadual.

Memphis Depay é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. O atacante possui 98 partidas com a Laranja Mecânica, marcando 46 gols no período.