Mauro Cezar: Flu terá mais dificuldade contra o Fla que na virada de 2023

O Fluminense não terá vida fácil para reverter a vantagem de 2 a 1 do Flamengo na final do Campeonato Carioca, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Na opinião do colunista, o roteiro de 2023 — quando o Flamengo de Vítor Pereira abriu vantagem no primeiro jogo e depois foi atropelado pelo Fluminense de Fernando Diniz — não se repetirá.

Tem muito tricolor se agarrando ao que aconteceu há dois anos, com aquela virada por 4 a 1 depois do 2 a 0. Agora não é mais o Vítor Pereira e os jogadores que claramente não o queriam, agora o técnico e os jogadores estão juntos.

O Fluminense deve ter mais dificuldades para fazer o placar do que naquela oportunidade, quando o Flamengo praticamente nem entrou em campo, foi uma vergonha.

Mauro Cezar

O colunista elogiou o primeiro Fla x Flu da decisão e disse que o título ficou em aberto com o gol de Keno no fim da partida, que fez justiça ao que as duas equipes apresentaram.

Foi um ótimo jogo. O Fluminense fez um bom primeiro tempo, enfrentou o Flamengo, acho até que merecia sorte melhor no jogo pelo primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo dominou.

Está totalmente em aberto. O 2 a 1 ficou mais próximo do que foi a partida, a vitória por dois gols era um placar exagerado.

Mauro Cezar

Com a vantagem do jogo de ida, o Flamengo será campeão se vencer ou empatar o segundo clássico.

Vitória simples do Fluminense leva a partida para os pênaltis, e vantagem superior a dois gols dá o título ao Tricolor.

