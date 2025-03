Mauro Cezar: Corinthians deu vexame; não adianta tapar o sol com a peneira

O Corinthians deu vexame na Libertadores e vive um cenário difícil para a final do Paulistão contra o Palmeiras, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

O vexame está consolidado. É a terceira vez que o Corinthians é eliminado na fase preliminar da Libertadores, a segunda em casa. Nenhum outro clube relevante na América do Sul teve três eliminações nesse estágio.

É assustador como alguém consegue agenda positiva para a eliminação. Teve gente dizendo que 'hoje é só aplauso'. É incrível como as pessoas descolam o jogo da semana anterior dessa partida de quarta-feira.

Você tomou um vareio no outro jogo. Foi 3 a 2, os dois jogos estão ligados, estão conectados, é uma disputa em duas partidas. Isso tudo reflete o trabalho ruim do técnico Ramón Díaz -- o time é mal treinado.

Mauro Cezar

Para o colunista, um eventual título paulista contra o Palmeiras servirá como redução de danos, mas não apagará o fracasso na Libertadores.

Mauro Cezar alertou que o cenário do Timão é péssimo, e não adianta tapar o sol com a peneira.

Todo esforço feito para conseguir a vaga na fase inicial da Libertadores, com aquela arrancada do ano passado, foi em vão. Para o Corinthians, teria sido melhor ir direto para a Sul-Americana — não teria passado esse vexame e estaria com o time mais intenso para a final com o Palmeiras.

Hoje, a final com o Palmeiras é uma espécie de contenção de danos: vencer para impedir que o rival seja tetracampeão dentro do seu estádio, porque isso vai piorar ainda mais o cenário que é péssimo, apesar do esforço hercúleo de muita gente para tentar passar uma imagem positiva, que é a pior coisa que se pode fazer.

Enquanto as pessoas ficam tentando tapar o sol com a peneira para fazer média com a torcida, a coisa só piora. A realidade está aí. É um elenco muito caro para apresentar esse tipo de desempenho.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra