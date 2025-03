Marcos Rocha projeta decisão do Paulistão contra o Corinthians e celebra 200 vitórias pelo Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, na última segunda-feira, por 1 a 0, no Allianz Parque, colocou a equipe na final do Campeonato Paulista e ainda marcou a vitória de número 200 do lateral direito Marcos Rocha com a camisa do Verdão.

"Sobre recordes, marcas, sempre foi o nosso motivacional aqui dentro do clube. É o que o Abel passa para a gente desde o começo da temporada, o que poderíamos alcançar como equipe, como deixar o nosso nome ainda mais forte dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns falam 'esses jogadores já não têm mais motivação, não querem mais, já ganharam tudo', mas o nosso diferencial é esse. A cada jogo, a cada meta, a gente tenta sobressair. Sabemos que uma hora ou outra não vamos conseguir esses resultados, mas o mais importante é estar motivado, feliz como nós estamos aqui vestindo essa camisa. E o resultado foi esse jogo maravilhoso que fizemos, para mim um dos melhores do ano", disse Marcos Rocha ao canal oficial do Palmeiras.

Com as 200 vitórias, Marcos Rocha se tornou o quinto lateral mais vitorioso na história do Palmeiras, atrás apenas de Djalma Santos (300), Eurico (266), Zeca (222) e Geraldo Scotto (219). Desde 2018 no Verdão, o jogador já disputou 341 jogos, marcou nove gols e deu 40 assistências, além de 12 títulos conquistados.

Agora, diante do Corinthians, o Palmeiras se prepara para sua sexta final seguida de Campeonato Paulista. O primeiro jogo da decisão acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta acontece no dia 27 de março, quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.

"Agora é trabalhar firme. Será um jogo difícil contra o Corinthians. Sabemos a grandeza do jogo e a responsabilidade. Dentro da nossa casa, temos de ter tranquilidade, precisamos fazer um resultado positivo, mas também não podemos nos desesperar, não podemos jogar de qualquer maneira. É entender a estratégia que vai ser passada pelo nosso treinador, tentar executar da melhor maneira possível e contar mais uma vez com o apoio do nosso torcedor do começo ao fim. Tenho certeza de que vai ser mais um grande jogo, mais um grande espetáculo e que a gente possa sair com um resultado positivo", projetou Marcos Rocha.