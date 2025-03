Marcelo de Lima Henrique espera arbitragem tranquila na final do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol optou por uma arbitragem de fora do estado para a decisão do Gauchão. O confronto de domingo entre Internacional e Grêmio no estádio Beira-Rio será conduzido pelo experiente Marcelo de Lima Henrique.

O apitador, de 53 anos, é um velho conhecido do futebol brasileiro. Atualmente, representa o quadro da Federação Cearense. Ele tem a bagagem de muitos jogos grandes no país e no exterior para confiar em um bom trabalho no clássico Gre-Nal.

"Entendo chamar muita atenção, sendo a primeira vez com arbitragem de fora no Gauchão. Não vai sair nenhuma foto nossa com camisa de Grêmio ou Inter. Vou poder ir ao mercado e ninguém me incomodar. A gente trabalha mais tranquilo", explicou o árbitro, em entrevista nesta sexta-feira à Rádio Grenal.

Marcelo de Lima Henrique abordou o peso do duelo entre os maiores clubes gaúchos. "O Gre-Nal é o maior clássico do planeta, sem sombra de dúvidas. Recebi diretamente do presidente Leandro Vuaden (o convite para apitar a final). É um grande privilégio", destacou.

O árbitro mostrou que está ciente do histórico de rivalidade entre Internacional e Grêmio e da chance de sofrer uma grande pressão no clássico. "Sinceramente, a arbitragem sempre é usada como bengala na maior parte do futebol mundial, não só no Brasil. Num estado como o Rio Grande do Sul, essas coisas ficam mais afloradas", afirmou.

O Internacional está muito perto do título de 2025 do Campeonato Gaúcho. O Colorado venceu o primeiro duelo da final na Arena do Grêmio por 2 a 0.