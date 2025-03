Maradona morreu em uma 'pocilga', diz advogado: 'Imundície raramente vista'

Em meio ao julgamento de sete médicos que seriam responsáveis pela morte de Diego Armando Maradona, Fernando Burlando, advogado de Dalma e Gianinna Maradona no processo, classificou a casa em que o jogador passou as últimas semanas de sua vida como sendo uma "pocilga" e inadequada para o internamento do argentino.

A declaração se deu nesta quinta-feira, no Terceiro Juizado Penal de San Isidro, na região metropolitana de Buenos Aires. "Era uma pocilga, uma imundície raramente vista, inadequada para internação domiciliar", afirmou o advogado. Maradona viveu, entre 11 e 25 de novembro de 2020, nesta casa, localizada em um condomínio fechado no bairro de San Andrés, Tigre.

A "casa", na verdade, era um salão de jogos, adaptado para receber Maradona - que já sofria com mobilidade reduzida àquela época. O jogador, após passar por uma cirurgia na cabeça, não conseguia subir as escadas até o apartamento, e por isso o local precisou ser adaptado para sua internação.

O espaço ainda contava com um banheiro químico, em que precisou ser colocada uma mangueira às pressas para que o atacante pudesse se limpar, uma cama de casal, um televisão de 32 polegadas e um ar-condicionado.

As imagens do quarto onde viveu o jogador haviam sido reveladas em 2021, pelo programa "A Dos Voces", do canal de noticias TN. Burlando explicou, nesta quinta-feira, que o local era impróprio para que os enfermeiros pudessem cuidar propriamente de Maradona. O banheiro tinha menos de um metro de largura - por ter sido adaptado às pressas - e, segundo o profissional, era impossível "escutar qualquer queixa ou pedido" de Maradona enquanto lá ele estivesse.

"O que eu quero é que descrevam como era aquele lugar", disse Burlando. No julgamento, foi mostrada, por um dos promotores do caso, uma foto de Maradona, deitado em sua cama, no dia de sua morte. O jogador aparece com o abdômen inchado, em função das complicações de saúde ao longo de suas últimas semanas de vida.

"São estratégias de comunicação, o que o promotor fez é aceitável. É bom mostrar e representar graficamente tudo. De certa forma, parece uma foto muito dura, mas é uma realidade, era o estado do Diego, medicaram ele e trocaram os medicamentos como se ele fosse um animal, e não um ser humano. Ele não podia falar nada", afirmou o advogado.

Os sete profissionais de saúde, acusados de negligência nos tratos do ex-jogador, responderão por "homicídio simples cometido mediante dolo eventual". Caso condenados, os réus podem pegar de oito a 25 anos de prisão. Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, em decorrência de um edema pulmonar, consequência de uma insuficiência cardíaca.

A expectativa é de que o julgamento dure por meses, sendo encerrado próximo a julho. Cerca de 120 testemunhas serão ouvidas neste período, dentre familiares do falecido, outros médicos que cuidaram dele ao longo da vida e funcionários do ex-jogador.