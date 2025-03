Luisa Stefani jogará série de torneios ao lado de húngara Timea Babos

Luisa Stefani, tenista número 1 do Brasil nas duplas, firmou parceria com a húngara Timea Babos, ex-número 1 do mundo, dona de 26 títulos, quatro deles de Grand Slams. A dupla, campeã do WTA 500 de Linz, na Áustria, em fevereiro, disputará o WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, que começa no meio da próxima semana. E elas jogarão juntas por pelo menos toda a gira de torneios de tênis no saibro.

Stefani e Babos disputarão os torneios WTA 1000 de Madri, na Espanha, e Roma, na Itália, e Roland Garros, com a possibilidade de jogarem o WTA 500 de Estrasburgo, na França, e o WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha.

"Ótima expectativa. Conseguimos um título de cara em Linz, primeira vez jogando juntas, entrosamento rápido. Ótima jogadora, bastante experiente e que encaixou com meu jogo. Ela tinha uma parceira fixa, acabaram se separando em Dubai. A partir daí conversamos para darmos uma chance e jogarmos juntas nessa gira no saibro, com intenção de continuar para o restante do ano. Vamos para cima. Estou animada para fechar uma parceria mais concreta para os próximos torneios, para dar mais sequência e consistência", disse Luisa.

Antes da gira de saibro, Stefani disputará a Billie Jean King Cup com o Brasil, nos dias 10 e 11 de abril, em Ostrava, na República Tcheca. A equipe enfrentará República Tcheca e Espanha.

Calendário



19/03 - WTA 1000 Miami (EUA)



10/04 - Billie Jean King Cup - Ostrava (Rep. Tcheca)



14/04 - WTA 500 Stuttgart (Alemanha) - A Confirmar



22/04 - WTA 1000 Madri (Espanha)



06/05 - WTA 1000 Roma (Itália)



18/05 - WTA 500 Estrasburgo (França) - A confirmar



25/05 - Roland Garros (França).