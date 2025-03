Lucas Evangelista diz que proposta do Palmeiras foi um sonho e celebra chegada: "Chorei de alegria"

Lucas Evangelista foi anunciado como sétimo reforço do Palmeiras para está temporada, nesta sexta-feira. O ex-Red Bull Bragantino passa a reforçar o Verdão depois da disputa do Campeonato Paulista. O jogador celebrou a oportunidade recebida no clube e revelou a emoção com o acerto.

"Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo", afirmou.

Na última semana, Evangelista passou por exames, mas teve detectado uma alteração na parte clínica e, com isso, suspendeu a assinatura do contrato. Ele passou por nova bateria e, então, com tudo nos conformes, assinou o vínculo com o Palestra até 2026, com possibilidade de extensão de mais 12 meses se atingir metas.

"Agora que estou aqui, sou muito comunicativo, já estou me sentindo mais em casa. O mundo do futebol é pequeno, conversamos e vemos que temos muitos amigos em comum. Estou me sentindo bem à vontade. Minha maior vontade é calçar a chuteira, começar a treinar, entender a filosofia de trabalho do treinador e agregar para o elenco", seguiu.

Evangelista foi titular absoluto do Red Bull Bragantino nos últimos anos, exercendo uma liderança técnica e disputando mais de 200 partidas. Em 2025, disputou 13 jogos e três gols marcados, todos pelo Estadual. Ele destacou sua postura em campo e projetou a parceria com os novos companheiros.

"Sou um cara solidário com o time, acho que o pensamento tem de ser sempre esse. Para o individual aparecer, o coletivo tem de sobressair. Temos de sempre pensar nisso. Procuro me doar ao máximo dentro e fora de campo. Tenho uma cabeça muito mais madura agora do que o Lucas de 19 ou 20 anos e espero agregar para os mais novos e evoluir com todo mundo", finalizou o meia.

Por enquanto de longe, Lucas Evangelista acompanha o Palmeiras na final do Paulista, contra o Corinthians. O primeiro jogo da decisão acontece neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A volta será disputada na Neo Química Arena, no dia 27.