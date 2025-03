Libertadores pode ter 'grupo da morte' com dois brasileiros e River; veja

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores acontece nesta segunda-feira, e os torcedores já estão de olhos nos possíveis "grupos da morte". Entre os brasileiros, Internacional, Fortaleza e Bahia são os principais candidatos às chaves mais complicadas, já que não estão no Pote 1.

O que aconteceu

O potencial "grupo da morte" teria River Plate ou Racing e dois clubes brasileiros. Os dois argentinos estão no Pote 1, com Inter no Pote 2, Fortaleza no 3 e Bahia no 4. Vale lembrar que, por vir da fase prévia, o time baiano pode cair em uma chave com compatriotas.

A chave pode ser ainda mais complexa pelo "fator altitude". Isso porque nos Potes 2 há clubes que jogam bem acima do nível do mar, como LDU (EQU), Independiente del Valle (EQU), Bolívar (BOL).

Já entre os brasileiros cabeças de chave, os possíveis duelos contra argentinos são contra Estudiantes, Vélez, Talleres e Central Córdoba. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no Pote 1.

Os 32 clubes serão divididos em oito grupos com quatro clubes. A fase de grupos acontece entre 2 de abril e 28 de maio.

Veja a divisão dos potes para o torneio

Pote 1

Botafogo

River Plate (ARG)

Palmeiras

Flamengo

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

São Paulo

Racing (ARG)

Pote 2

Olimpia (PAR)

LDU Quito (EQU)

Internacional

Libertad (PAR)

Independiente del Valle (EQU)

Colo-Colo (CHI)

Estudiantes (ARG)

Bolívar (BOL)

Pote 3

Atlético Nacional (COL)

Vélez Sarsfield (AGR)

Fortaleza

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Talleres (ARG)

Deportivo Táchira (VEN)

Universidad de Chile (CHI)

Pote 4