Léo Pereira e os tumultos de rivais com Fla: 'Claro que vamos nos defender'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Pereira concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje no Ninho do Urubu. Uma das pautas levantadas pela imprensa foi sobre as recorrentes confusões que o Flamengo tem enfrentado com os rivais Botafogo, Fluminense e Vasco.

O que aconteceu

Brigas e tumultos acontecerem em sequência com o trio. Contra o Alvinegro, chegou às vias de fato. Já diante do Tricolor e do Cruzmaltino, empurrões e bate-bocas.

Na visão de Léo Pereira, o Flamengo entra preocupado em jogar futebol. O defensor afirma que as atitudes dos jogadores rubro-negros nestas situações têm sido reativas.

E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido colocadas em cima desses acontecimentos que, como eu falei, a gente não controla. Acho que o Flamengo está muito mais preocupado em jogar futebol, ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, acho que da nossa parte estamos fazendo quase tudo certo e é uma coisa que não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e agressão, como já fizeram, claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homens, pais de família que trabalham. Mas a princípio, o principal é jogar futebol e ser feliz

Léo Pereira

*Em atualização