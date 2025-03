João Victor Castro vence duas provas e garante um vice na Espanha

Esta sexta-feira foi perfeita para o jovem talento brasileiro João Victor Castro na sexta semana do Andalucia Sunshine Tour, em Vejer de la Frontera, na Espanha.

Dando continuidade à ótima campanha com diversas classificações nas semanas anteriores, João Victor, 27, amazonense radicado na Europa há 10 anos, venceu a prova Internacional 4*, a 1.45m, em duas fases, montando Charon van Moeshof, sela francesa de 13 anos, superando demais 45 conjuntos.

Na principal prova do dia, Troféu Estrella Galicia, a 1.50m, disputada direto ao cronômetro, João Victor apresentando Provence van het Bovenlos, égua sela belga de dez anos, zerou 67s29, emplacando em 2º lugar entre 97 conjuntos.

A vitória foi do holandês Rogier Linssen montando Moneypenny, sem faltas, em 66s77. Mas as conquistas não pararam por aí. Na prova, a 1.40m em duas fases, João Victor com Giulia Hoy, de nove anos, garantiu a vitória sem faltas, em 28s22, entre 95 conjuntos.

"Hoje tivemos um ótimo dia. Eu fui o número 3 com a Provence e conseguimos nos manter em 2º até o fim. Agora no final de semana minha principal disputa é o GP, a 1.55m, em que vou saltar com Cashpaid, que fez uma prova a 1.45m com percurso limpo e nessa temporada em Jerrz á classificações em GPs aqui em Jerez", contou João, que também falou sobre o potencial de suas demais montarias. "A Giulia Hoy tem só nove anos e tem se apresentado muito. Ainda está difícil saber onde vai chegar, mas ela tem muito potencial. O Charon já teve boas classificações a 1.55m, mas tenho priorizado as provas de velocidade a 1.45m com ele", contou o brasileiro, que trabalha para renomada Ecurie Mathy, na Bélgica.

Também honrando as cores do Brasil, Felipe Ramos Guinato apresentando a égua Garota de Ipanema MC, de nove anos, emplacou em 3º na Medium Tour, a 1.45m, entre 66 conjuntos.