Herói! Ankalaev recebe medalha de honra no Daguestão após vitória sobre Poatan no UFC

A vitória de Magomed Ankalaev sobre Alex Poatan no último sábado (8), no UFC 313, o alçou ao status de herói nacional. Dias após o combate que o coroou como campeão meio-pesado (93 kg) da empresa, o russo foi recebido com festa em sua terra natal. Como se não bastasse, agora o wrestler recebeu uma condecoração destinada para poucos indivíduos da região. Ao se encontrar pessoalmente com Sergei Melikov, Chefe da República do Daguestão, o lutador do Ultimate recebeu uma medalha de mérito - considerada uma das maiores honrarias da divisão federal da Rússia.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev registrou o momento e aproveitou para posar ao lado do chefe de Estado do Daguestão. Em sua publicação no 'Instagram', o orgulhoso campeão do UFC alegou que a medalha recebida é possivelmente a maior condecoração a ser obtida dentro da região - uma divisão federal localizada no sudoeste da Rússia.

"A convite do Chefe da República do Daguestão, eu e os meus treinadores visitamos o governo, onde uma agradável surpresa me aguardava - Sergey Alimovich Melikov presenteou-me com o maior prêmio da República. Durante a reunião, ouvimos muitas palavras amáveis e instruções importantes, que nos inspiraram a trabalhar ainda mais e a representar o país com dignidade no cenário internacional. Obrigado, Sergey Alimovich, pelo apoio e atenção aos atletas!", escreveu Ankalaev em seu post, de acordo com a ferramenta de tradução da própria rede social.

Revanche encaminhada

Após desbancar Poatan via decisão unânime no UFC 313, Ankalaev, ao que tudo indica, terá que superar o brasileiro mais uma vez para se manter no posto de campeão. Afinal de contas, após Dana White dar indícios na coletiva de imprensa pós-show, Alex revelou que as conversas para uma revanche imediata contra o russo já foram iniciadas. Sendo assim, a dúvida que ainda paira no ar é quando e onde os meio-pesados irão se encontrar na segunda oportunidade.

? Magomed Ankalaev is presented with a medal for "Merits to the Republic of Dagestan" by the Head of the Republic after his victory over Alex Pereira

It is considered Dagestan's highest award

