Grêmio ganha importantes reforços para final com o Internacional no Gaúcho

Classificado nas penalidades à terceira fase da Copa do Brasil e com desvantagem de dois gols na decisão do Campeonato Gaúcho, diante do Internacional, o técnico Gustavo Quinteros teve uma sexta-feira de boas notícias para o embate decisivo, agendado para domingo, no Beira-Rio. Cinco jogadores que apresentavam problemas clínicos foram liberados, treinaram normalmente e vão ser relacionados para a busca do octacampeonato.

Ausente no jogo de ida, na Arena Grêmio, o volante colombiano Cuellar trabalhou normalmente nas atividades do dia e está livre do edema muscular que o fez perder duas partidas. O dinamarquês Braithwaite passou por exames médicos após substituição diante do Athletic, na Copa do Brasil, e não teve lesão detectada.

Além deles, o treinador também trabalhou com os laterais titulares João Pedro, livre de dores no tornozelo direito, e Lucas Esteves, recuperado de incômodo muscular na coxa esquerda. Aravena também esta?liberado pelos médicos e deve figurar no banco de reservas.

O técnico Gustavo Quinteros dedicou boa parte das atividades desta sexta-feira em confrontos mano a mano e finalizações ao gol. Ele sabe que não pode ficar na defensiva no Beira-Rio e promete uma equipe ofensiva.

Edenilson, que pode ser uma surpresa na escalação, mostrou bom desempenho nas atividades, arrancando elogios pelos gols anotados. Quinteros ainda comandou um treino posicional, mas a atividade foi fechado. Escondeu jogadas ensaiadas e a escalação se tornou arma.