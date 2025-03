Giro europeu: Nice cede empate ao Auxerre e desperdiça chance de encostar no vice-líder pelo Francês

Nesta sexta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Francês, o Nice recebeu o Auxerre na Allianz Riviera e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Evann Guessand, Florian Ayé deixou tudo igual.

Com o resultado, o time comandado por Franck Haise chegou a 47 pontos e desperdiçou a chance de encostar no vice-líder Olympique de Marseille, que apresenta 49, com um jogo a menos. Do outro lado, o Auxerre seguiu em 11º, agora com 32.

O Nice retorna aos gramados no próximo dia 29, contra o Monaco, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece às 17h05 (de Brasília), no Stade Louis II. Um dia depois, também pela 27ª rodada do Campeonato Francês, o Auxerre recebe o Montpellier no Stade de l'Abbé-Deschamps. A bola rola às 12h15, no Stade de l'Abbé-Deschamps.

Os gols

O placar foi aberto aos 37 minutos, por Evann Guessand. O atleta do Nice recebeu de cabeça de Gaetan Laborde e completou para as redes.

No entanto, Florian Aye deixou tudo igual, nos acréscimos. Ado Onaiwu soltou para o companheiro, que não desperdiçou.

Las Palmas busca empate com Alavés pelo Espanhol

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Las Palmas recebeu o Alavés no Gran Canaria Stadium e empatou em 2 a 2. Os gols dos visitantes foram marcados por Toni Martínez e Jon Guridi, enquanto Fábio Silva e Alberto Moleiro deixaram tudo igual.

O resultado não interessou nenhum dos dois times. Os mandantes seguiram em 19º, agora com 25 pontos. O Alavés, por sua vez, aparece logo acima, com 27 conquistados. Ambos continuarão até o fim da rodada na zona da degola.

St.Pauli supera Hoffenheim pelo Alemão

Já no Campeonato Alemão, o St.Pauli duelou com o Hoffenheim no Millerntor-Stadion, pela 26ª rodada da competição, e venceu por 1 a 0, com gol de Noah Weibhaupt.

Com isso, a equipe respirou contra a zona de rebaixamento. O time alcançou 25 pontos, em 15º. O Bochum é o primeiro do Z3, com cinco a menos. O Hoffenheim, por sua vez, continuou com os mesmos 26, em 13º.

Genoa vence Lecce e emenda quinto jogo invicto no Italiano

Por fim, o Genoa recebeu o Lecce no Estádio Luigi Ferraris e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram anotados por Fabio Miretti, enquanto Nikola Krstovic diminuiu. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

Assim, o Genoa emendou o quinto jogo seguido sem perder na competição, sendo quatro vitórias e um empate. Assim, se encontra em 12º, com 35 somados. Já o Lecce completou a sexta partida sem vencer e continuou em 16º, com 25 pontos.