FPF define árbitros das finais do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians após polêmica na semi

A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, a arbitragem para os dois jogos que vão decidir o Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras. Raphael Claus vai trabalhar no jogo de ida, que acontece neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque. Já o confronto de volta, marcado para o próximo dia 27 (uma quinta-feira), na Neo Química Arena, terá o comando de Matheus Delgado Candançan. O duelo vai acontecer às 21h35. O anúncio foi feito pela entidade por meio de uma Live em seu canal no youtube.

O Corinthians faz a segunda partida em casa por ter realizado a melhor campanha na fase de grupos do Estadual. A equipe chega pressionada após ter sido eliminada na Libertadores. Árbitro do duelo do primeiro jogo, Claus apitou o clássico entre os dois times no Allianz Parque na etapa de classificação da competição em jogo que rendeu polêmica.

Ele expulsou Yuri Alberto na etapa final da partida ao aplicar o segundo amarelo alegando simulação de falta. Antes, o centroavante corintiano havia sido amarelado pelo juiz por ter chutado a bandeira na comemoração de seu gol no clássico. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Inicialmente, surgiu a possibilidade de o Corinthians pedir o veto do árbitro. No entanto, o presidente Augusto Melo recuou e disse confiar nas indicações da FPF.

A escolha dos juízes ganha importância após a polêmica partida em que o Palmeiras venceu o São Paulo, pelas semifinais, e se garantiu na decisão. O lance capital do embate foi um pênalti polêmico onde o atacante Vitor Roque teria forçado uma queda na área em disputa com o são-paulino Arboleda.

Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade e Rodrigo Guarizo não pediu revisão. Eliminado por causa da derrota de 1 a 0, o São Paulo protestou contra a atuação da arbitragem após o clássico na casa palmeirense.