FPF define árbitros das finais do Paulistão após polêmica na semi

A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje que Raphael Claus e Matheus Delgado Candançan serão os árbitros das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. O anúncio das equipes de arbitragem foi cercado de uma expectativa ainda maior após a polêmica no Choque-Rei da semi

Árbitros da decisão

Raphael Claus apitará o jogo de ida, que será disputado neste domingo, dia 16, no Allianz Parque. A bola rola às 18h30 (de Brasília). O primeiro confronto será no estádio do Alviverde porque o Corinthians, por ter a melhor campanha do campeonato, decidirá em casa

O árbitro Matheus Delgado Candançan em São Paulo x Palmeiras, pelo Paulistão de 2024 Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Já Matheus Delgado Candançan será o responsável pela arbitragem da volta, no próximo dia 27, uma quinta-feira, na Neo Química Arena, a partir das 21h35. Ele foi o árbitro da semi entre Corinthians e Santos.

Os dois árbitros possuem 45 e 26 anos, respectivamente. Claus foi o árbitro do Dérbi da fase de grupos, que terminou empatado por 1 a 1, e fará seu sexto jogo neste Paulistão, enquanto Candançan apitou em 16 partidas nesta edição, trabalhando em três duelos de cada um dos finalistas.

Os confrontos das finais não serão disputados em dois finais de semana seguidos por causa do período da Data Fifa entre eles.

Polêmica na semi

A arbitragem das finais ganhou mais holofotes após o pênalti polêmico em Vitor Roque no clássico entre Palmeiras e São Paulo. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou pênalti após contato de Arboleda e o encarregado pelo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira, não sugeriu revisão. O lance foi decisivo para o resultado e gerou indignação no Tricolor.

O presidente da FPF já lamentou publicamente que a semi tenha sido marcada por polêmica no apito. Reinaldo Carneiro Bastos afirmou que o lance controverso "não foi bom" para o espetáculo e fez um aceno ao São Paulo, embora tenha defendido a decisão dos profissionais. No outro jogo da semi, o zagueiro Gil também disparou críticas à falta de critério da arbitragem após a derrota do Santos para o Corinthians.

Entendo o inconformismo, o desapontamento da torcida são-paulina. É um lance que se fosse para o outro lado, estaria o Palmeiras hoje reclamando. Não foi bom. Eu respeito as opiniões, as indignações, mas divulgamos o vídeo e o áudio do VAR. Precisávamos ser transparentes e foi o que fizemos, mostrando como aconteceu.

Reinaldo Carneiro Bastos, em evento após a semi