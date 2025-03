Fonseca começa voando, vence veterano alemão e vai às quartas em Phoenix

João Fonseca soube sofrer nas oitavas de final do Challenger 175 de Phoenix. O brasileiro conseguiu a vitória sobre o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 (parciais de 6/1, 4/6 e 6/3) e avançou às quartas de final.

João Fonseca amassou Struff no primeiro set. O brasileiro se portou muito bem diante dos ótimos primeiros serviços do adversário. Por mais que o saque entrasse, o tenista de 18 anos jogava como um veterano e deixou o adversário com apenas 45% de aproveitamento em pontos no quesito. E essa é uma das forças do alemão de 1,93m. João, em compensação, teve 83%.

Marcado inicialmente para as 23h, o jogo atrasou e só começou próximo da meia-noite. A quadra sofreu com chuva fina, que parou rápido e foi seca com a mesma rapidez para liberar o início do duelo.

O segundo saque foi determinante para a derrota de João Fonseca no segundo set. O aproveitamento de pontos ganhos no quesito foi de apenas 30%, contra quase 70% do alemão, que também soube aproveitar melhor as oportunidades de quebra de serviço.

Ainda que tenha quase a metade da idade do alemão (18 contra 34 anos), João Fonseca demonstrou, em diversas oportunidades, a força emocional de um veterano. A estabilidade mental do brasileiro foi fundamental para que ele se mantivesse na partida nos momentos de crescente de Struff, especialmente no terceiro set.

Com a vitória, João Fonseca avança às quartas de final, onde enfrentará o francês Hugo Gaston, de 24 anos. O duelo será nesta sexta-feira, com horário ainda a ser confirmado, embora a projeção seja às 23h (de Brasília).

Como foi o jogo?

Início avassalador. Assim como na estreia, João Fonseca quebrou o saque do seu adversário logo no primeiro game e abriu a partida em vantagem. Após confirmar seus serviços, o brasileiro se encontrou em buraco no quinto game, mas conseguiu a reviravolta, depois quebrou de novo o alemão e fechou em 6/1.

Struff volta para o jogo. Se no primeiro set o alemão errou muito, o início do segundo viu João Fonseca oscilar mais. Foram duas 'duplas faltas' para o brasileiro no terceiro game, fato que culminou na quebra de saque. Depois, Struff confirmou a vantagem com saques dominantes.

Feitiço contra o feiticeiro. Se o alemão se aproveitou das duplas faltas de João Fonseca no terceiro game, o oitavo game foi definido pela mesma maneira, só que a favor do brasileiro. No momento decisivo, Struff cometeu dois erros de saque consecutivos, e João conseguiu devolver a quebra em momento crucial do segundo set.

Não adiantou. A reação de João Fonseca na reta final do segundo set durou pouco. Struff logo conseguiu mais uma quebra e, mesmo com 0/30 no último game da parcial, virou com o poder do seu primeiro saque para fechar em 6/4.

Sem desanimar. Mesmo que tenha perdido o segundo set de maneira difícil, João Fonseca mostrou muita maturidade na volta para a parcial definitiva. Confirmou seus serviços e, com uma quebra importante, conseguiu abrir 3 a 0.

Soube sofrer. Fonseca teve um fim de jogo nervoso, mas conseguiu passar pelas dificuldades. Struff foi valente, mas o brasileiro se manteve na partida para fechar o jogo sacando.