Flamengo renova com Erick Pulgar até 2027: 'Era o que eu queria'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo acertou a renovação de contrato com o volante chileno Erick Pulgar até dezembro de 2027.

O que aconteceu

O vínculo atual do jogador é até dezembro de 2025. A negociação chegou a ter momentos de incertezas.

Pulgar cogitou deixar o Flamengo ao fim deste ano. Porém, a mudança de diretoria e a forma como o técnico Filipe Luís tem comandado o time mudaram o curso das conversas.

O acertou aconteceu na manhã de hoje. Houve uma reunião de dirigentes do Flamengo com o empresário do atleta no Ninho do Urubu.

Pulgar falou brevemente com a imprensa ao lado do diretor de futebol, José Boto. Tímido, o volante chileno demonstrou felicidade com a continuidade no clube.