Fernando Romboli é derrotado e não vai à final de duplas de Indian Wells

O sonho do brasileiro Fernando Romboli ficou a somente um passo de se concretizar. Nesta sexta-feira, o tenista foi derrotado ao lado do australiano John-Patrick Smith na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells.

O revés veio diante do norte-americano Sebastian Korda e do também australiano Jordan Thompson, dois jogadores experientes no circuito. A partida foi extremamente disputada e terminou em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10-8. Dessa forma, o brasileiro não disputará sua primeira final de duplas no Master 1000.

Aos 36 anos, Fernando Romboli aparece atualmente na 82ª colocação do ranking de duplas da ATP. Neste momento, ele está subindo para a 68ª colocação, com 1337 pontos, melhor marca da carreira.

Fernando Romboli só disputou a chave principal após a desistência de outros tenistas, mas surpreendeu a todos com grande resultado na Califórnia. O brasileiro já vinha de outro desempenho interessante no torneio anterior, quando ficou com o vice-campeonato no Challenger de Córdoba, na Argentina.