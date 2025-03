Esquadrão Brasileiro passa sem susto pela balança do UFC Vegas 104

Todos os seis representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC Vegas 104 cumpriram com suas obrigações na pesagem oficial do evento, nesta sexta-feira (14). Liderados pelo experiente meio-médio (77 kg) Elizeu Capoeira, um dos protagonistas do 'co-main event', os atletas tupiniquins passaram sem sustos pela balança e confirmaram suas respectivas lutas no show deste sábado (15).

Indo para sua 17ª aparição no octógono mais famoso do mundo, Elizeu Capoeira bateu 77,5 kg - dentro do limite de peso para lutas que não tenham cinturão em jogo na divisão dos meio-médios. Já seu adversário no 'co-main event' do UFC Vegas 104, Chidi Njokuani - último a subir na balança - marcou 78,1 kg, excedendo em mais de meio quilo o exigido para competir na categoria. Ainda não há uma confirmação oficial por parte do Ultimate, mas o duelo entre os dois deve permanecer no card, com multa para o americano de ascendência nigeriana.

Quem também se viu em situação parecida foi Brendson Ribeiro. O meio-pesado (93 kg) bateu o peso da categoria - cravando 93,2 kg na balança. Porém, seu oponente deste sábado, Diyar Nurgozhay, ficou 2 kg acima do limite exigido na divisão, com 95,4 kg. Mesmo assim, o combate também deve ser realizado no UFC Vegas 104, e o atleta do Cazaquistão deve perder uma parte de sua bolsa para o brasileiro.

Já Stephanie Rondinha, André Mascote, Josiane Nunes e Priscila Pedrita confirmaram suas respectivas lutas no card preliminar do UFC Vegas 104 sem problemas. Tanto os lutadores brasileiros quanto seus adversários passaram tranquilos na balança.

Luta principal

Protagonistas da luta principal do show, os pesos-médios (84 kg) Marvin Vettori e Roman Dolidze também passaram pelo palco da pesagem oficial do evento sem problemas. O italiano e o georgiano registraram o mesmo peso na balança, 84,3 kg, e estão aptos a competirem neste sábado.

Confira os pesos da pesagem oficial do UFC Vegas 104

Marvin Vettori (84,3 kg) vs (84,3 kg) Roman Dolidze

*Chidi Njokuani (78,1 kg) vs (77,5 kg) Elizeu Capoeira

Alexander Hernandez (70,7 kg) vs (70,5 kg) Kurt Holobaugh

Da'Mon Blackshear (61,6 kg) vs (61,6 kg) Cody Gibson

*Diyar Nurgozhay (95,4 kg) vs (93,2 kg) Brendson Ribeiro

Seung-Woo Choi (66,2 kg) vs (66 kg) Kevin Vallejos

Waldo Cortes-Acosta (118,6 kg) vs (112,9 kg) Ryan Spann

Su-Young You (61,6 kg) vs (61,6 kg) AJ Cunningham

Carlos Vera (61,6 kg) vs (61,9 kg) Josias Musasa*

Stephanie Rondinha (52,6 kg) vs (52,6 kg) Sam Hughes

Daniel Barez (57,1 kg) vs (57,1 kg) André Mascote

Josiane Nunes (61,6 kg) vs (61,2 kg) Priscila Pedrita

Yuneisy Duben (56,9 kg) vs (56,7 kg) Carli Judice

*Chidi Njokuani excedeu o limite da divisão dos meio-médios em 1,25 libras (cerca de 560 gramas)

*Diyar Nurgozhay excedeu o limite de peso da divisão dos meio-pesados em 4,5 libras (2 kg)

*Josias Musasa excedeu o limite do peso da divisão dos galos em 0,5 libra (cerca de 220 gramas)