Corinthians: Ramón tem dúvida na escalação para a final do Paulistão

O Corinthians realizou deu sequência à preparação para o jogo contra o Palmeiras na manhã desta sexta-feira, em treino técnico no CT Joaquim Grava. E Ramón Díaz tem uma dúvida importante para a decisão.

O comandante do Timão ainda não sabe se contará com Rodrigo Garro, que reclama de dores no joelho direito há algum tempo e vinha atuando no sacrifício. Durante coletiva na Federação Paulista de Futebol (FPF), Ramón não confirmou a presença do camisa 8 no jogo de ida da decisão.

Caso não conte com Rodrigo Garro, a tendência o treinador escale Romero contra o Palmeiras. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para a função de meio-campista. Igor Coronado, com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, segue como desfalque.

A provável escalação do Corinthians, portanto, é: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

As atividades desta manhã tiveram início com um exercício de enfrentamento entre ataque e defesa, envolvendo finalização e superioridade numérica. Ramón ainda dirigiu um trabalho focado em posse de bola na transição e um jogo em campo reduzido.

O Timão só tem mais uma atividade marcada antes do Derby decisivo pelo Paulistão. A partida de ida da final será disputada neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

De volta a uma decisão estadual, o clube do Parque São Jorge tenta conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, o Corinthians busca evitar o tetracampeonato inédito do arquirrival.