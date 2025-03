Em busca de título inédito, Orlando vê Corinthians "maduro" e projeta estreia no Brasileiro sub-20

O Corinthians inicia nesta sexta-feira sua trajetória no Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A equipe mede forças com o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio. A estreia terá um sabor especial para o técnico do time, Orlando Ribeiro.

Orlando, multicampeão pelo sub-20, busca o título que falta para completar a coleção da categoria. O treinador já ergueu as taças do Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e até mesmo a Copinha, competição de base mais prestigiada do país. Resta o Brasileirão.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o comandante do Corinthians diz que o troféu, apesar de cobiçado, não é o objetivo principal. Ele garante que a meta é o desenvolvimento dos jovens para fazê-los chegarem preparados à equipe profissional.

"Meu foco principal sempre foi o desenvolvimento dos atletas. Claro que conquistar títulos é importante, mas o mais valioso é proporcionar um ambiente de evolução para que esses jogadores possam crescer e estarem prontos para desafios maiores. Se chegarmos longe na competição e conseguirmos potencializar esses meninos, o objetivo terá sido alcançado", afirmou o técnico, que explica como equilibrar a busca por títulos e a formação de atletas.

"É essencial aproveitar cada momento como aprendizado, independentemente do resultado. Seja em vitórias, empates ou derrotas, sempre há aspectos que podemos destacar para o crescimento dos jogadores. A formação deve estar sempre em primeiro plano, e os títulos acabam sendo consequência de um trabalho bem feito", acrescentou.

Orlando Ribeiro foi contratado pelo Timão em outubro de 2024. Em pouco tempo, foi capaz de conduzir a equipe ao vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, perdendo a final para o São Paulo, por 3 a 2, no Pacaembu.

O comandante crê que a experiência tornou o Corinthians mais maduro para o restante das competições. Orlando projetou a estreia do time no Brasileiro e fez uma avaliação do trabalho como um todo.

"Sem dúvida [o time está mais maduro]. Além da experiência adquirida na Copinha, muitos desses atletas têm treinado com o elenco profissional, o que contribui bastante para o desenvolvimento individual e coletivo. Isso pode fazer diferença ao longo do Brasileiro sub-20", respondeu.

"A preparação tem sido muito positiva. O Brasileiro sub-20 é um campeonato longo e muito equilibrado, então, além do trabalho que já realizamos, os ajustes serão feitos ao longo da competição, conforme identificarmos as necessidades da equipe", completou.

Por fim, o técnico compara o Campeonato Brasileiro com outros torneios importantes de base, como a Copa do Brasil e a própria Copinha.

"O Brasileiro sub-20 tem um nível de exigência muito alto, principalmente por ser uma competição de longa duração. Diferente da Copinha, que é um torneio mais curto e intenso, aqui as equipes têm mais tempo para se preparar e evoluir ao longo da disputa, o que torna o campeonato ainda mais difícil e competitivo", avaliou.

Não é só Orlando que busca levantar o troféu do Brasileiro sub-20 pela primeira vez. O Corinthians também nunca conquistou o torneio e quer findar o jejum. O time chegou a ficar com o vice em duas oportunidades, em 2016 e 2022, mas nunca sagrou-se campeão.