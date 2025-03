Em 2025, Calleri faz segundo melhor início de temporada pelo São Paulo; veja números

Calleri vem sendo um dos destaques do São Paulo em 2025. O camisa nove, inclusive, vem fazendo seu segundo melhor início de temporada pelo Tricolor Paulista em participações em gols.

Em 13 jogos disputados até o momento, Calleri marcou três gols e distribuiu quatro assistências. O argentino participou de um gol pela última vez na vitória magra sobre o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão, com um tento.

Considerando os 13 primeiros jogos das demais temporadas do centroavante pelo São Paulo, apenas o início de 2023 supera o de 2025. Naquele ano, Calleri participou de oito gols, sendo quatro tentos e quatro assistências.

O argentino teve números inferiores nas 13 primeiras partidas das outras quatro temporadas pelo São Paulo. Em 2024, o atacante teve seis participações diretas, sendo quatro gols e duas assistências. Em 2022, anotou cinco tentos, um a mais que em 2021, quando fez seus 13 primeiros jogos a partir de setembro. Por fim, em 2016, ele colocou três bolas na rede e deu duas assistências.

Um fato que chama atenção é em como o número de assistências aumentou nos últimos três anos. Se somarmos os inícios de 2023 a 2025, Calleri distribuiu, ao todo, dez assistências. No ano passado, inclusive, ele fez sua temporada com mais passes para gol na carreira (7).

Calleri espera ampliar o bom início de temporada pelo São Paulo no próximo dia 30. No Morumbis, o Tricolor recebe o Sport, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.