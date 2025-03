'Ela vai sorrir. Sorria': Bastidores do pódio do ouro olímpico de Bia Souza

Momentos antes de receber a medalha de ouro após a vitória nas Olimpíadas de Paris, Beatriz Souza 'viajou' a Peruíbe - cidade onde nasceu - e um filme passou em sua cabeça. Perdida nos pensamentos, a judoca acabou ficando com um semblante sério em plena cerimônia de premiação até levar um estalo da adversária israelense Raz Hershko, retornar à capital da França e abrir o sorriso.

Sete meses depois, a medalhista de prata Raz Hershko desembarcou em terras brasileiras e reencontrou Bia Souza. Durante o camping de treinamento da seleção de Israel no Esporte Clube Pinheiros, as judocas contaram os bastidores do momento histórico em que a israelense, ao melhor estilo Fernanda Torres, fala para a campeã olímpica sorrir.

"Eu olhei para ela e ela estava tipo... O que estou fazendo aqui? Pensei, não, ela tem que sorrir. Me lembro quando eu era criança, um dos técnicos falava que não importava se pegasse bronze, prata ou ouro, aquela foto é para toda a vida. Então você tem que sorrir. A Bia é a campeã olímpica, ela tem que sorrir, então eu falei: 'Sorria!'", contou Raz.

"Eu não tinha reparado no ginásio ainda e naquele momento que eu estava ali em cima do pódio foi quando eu comecei a olhar em volta. Estava aquela festa, os franceses gritando, uma energia muito grande dentro de mim. Passou um filme na minha cabeça, lembrei daquela menina lá que começou a estudar em Peruíbe com sete anos de idade. Estava viajando na minha história, e ela estava: 'Sorria, sorria!'", explicou Bia.

Campeã olímpica e líder do peso pesado no ranking mundial de judô, Bia destacou a importância de receber a seleção de Israel para um período de treinos compartilhados. A delegação israelense trocará conhecimentos com os brasileiros até 18 de março.

"É incrível toda a oportunidade que a gente tem de fazer essa troca, ainda mais com outros países, ainda mais sendo com a adversária [Raz Hershko], tendo a realidade aqui em cima do tatame. Isso faz a gente evoluir extremamente, e o crescimento não é só para gente, mas também para equipe de fora que vem, não tenho dúvidas que a gente vai tirar o maior proveito disso", comentou Bia Souza.

Bia celebra carinho de crianças e festa em restaurantes

A conquista da medalha de ouro transformou a vida de Bia. Além de uma agenda cheia de entrevistas e compromissos publicitários, a judoca também passou a ser reconhecida pelas ruas e locais que frequenta. Se antes ela passava despercebida, agora é sinônimo de festa e inspiração para crianças e jovens.

"Tudo mudou. Primeiro a correria do dia a dia. Quando eu achei que não dava para ficar mais corrida, ficou. Eu gosto de encontrar as pessoas na rua, ser reconhecida. Antes, chegava no restaurante, só sentava e ficava quietinha. E agora é sentar no restaurante e falar com todo mundo. Isso acaba sendo muito divertido na minha rotina, falar com as pessoas, com as crianças, eu adoro ver as crianças. Ainda mais quando dizem que começaram no judô porque me assistiram nas Olimpíadas. Fico ali com o coração quentinho", celebrou Bia.

A atleta paulista também detalhou como tem conciliado os novos projetos após a medalha de ouro com a rotina intensa de treinos.

"Tenho uma equipe de assessoria maravilhosa, então a gente está conciliando tudo aqui. Temos uma troca muito bacana com o Leandro Guilheiro [medalhista olímpico e head coach do Pìnheiros]. Ele entende o que é esse pós-medalha olímpica, o que é trabalhar entre patrocinadores, eventos, palestras... Ele passou por isso e sabe como funciona, então ele tem essa visão mais aberta. Então a gente vai levando assim e com tudo isso já intercalando com meus descansos, que eu também mereço", falou a campeã olímpica.

Foco no Mundial de Budapeste

Bia também comentou sobre o planejamento deste ano. Ela está focada no Campeonato Mundial, que será em Budapeste (Hungria) entre os dias 13 a 20 de junho.

"O principal objetivo é concluir o ano o mais inteira possível, tendo mais cuidado nos treinos também, focar nas estratégias, afinal Los Angeles é só em 2028, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. A gente vai trabalhando com muita inteligência, mas o foco esse ano é o Mundial, uma das competições mais importantes para gente em 2025. Agora é focar, ir trabalhando, fazer algumas correções, mas vamos com calma para fazer um excelente ciclo pela frente", destacou.