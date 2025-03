Dorival robótico é cara atual da seleção: protocolar e sem vida, diz Milly

O vídeo em que Dorival anunciou três jogadores desconvocados - Neymar, Danilo e Ederson - e os substitutos deles - Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri - é o retrato atual da seleção, disse Milly Lacombe, no UOL News, nesta sexta (14).

A colunista apontou que o vídeo parece protocolar e robótico, como o desempenho da seleção brasileira atualmente.

Esse vídeo [do Dorival anunciando os cortes] é um treinamento para virar robô. Não há vida no vídeo, não há mais espontaneidade. [...] Esse é o retrato da seleção brasileira: distante do povo, fria, que não tem nada de espontânea, que não consegue falar para câmera sem ser protocolar. Aliás, protocolo é a palavra que está ligada à seleção

Milly Lacombe

Além de Neymar, também foram cortados Ederson, do Manchester City, e Danilo, do Flamengo. Além de Endrick, Dorival convocou para a seleção brasileira o goleiro Lucas Perri e o lateral-esquerdo Alex Sandro

Os atletas foram convocados para os jogos dos dias 20, às 21h45, e 25, às 21h, contra Colômbia e Argentina, respectivamente. Os atletas do Manchester City, Santos e Flamengo ficam nos seus clubes e deixam a convocação.

"Neymar cortado e Endrick convocado é justiça sendo feita"

Endrick merecia mais do que Neymar um lugar na Seleção Brasileira para enfrentar Argentina e Colômbia, avalia a colunista Alicia Klein, no UOL News, nesta sexta (14). Lesionado, o jogador do Santos foi cortado da seleção para a próxima Data Fifa e o atacante do Real Madrid foi convocado no lugar dele.

No final das contas, por linhas tortas, fez-se justiça. O Endrick deveria ser convocado na primeira lista e o Neymar não deveria estar nela. O Neymar não está em condições físicas ideais. Mesmo antes de a gente saber da questão muscular, a gente não viu um grande desempenho dele - mesmo contra adversários frágeis do Paulistão, que justificassem sua presença na seleção

Alicia Klein

Sobre Neymar, especificamente, Alicia foi além, e disse que a ausência do camisa 10 santista não será sentida pela seleção brasileira de Dorival.

A ausência do Neymar não faz diferença nenhuma. No auge, a grande conquista do Neymar pela seleção brasileira é a medalha olímpica de 2016

Alicia Klein

