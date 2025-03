Didier Dechamps fala sobre desgaste de Mbappé pelo Real Madrid

Didier Dechamps anunciou, nesta quinta-feira, a convocação da Seleção Francesa para a disputa da Nations League. O destaque da lista é Mbappé, que não era chamado para a equipe há seis meses e retorna à Seleção como capitão.

Em sua última convocação, o atacante francês enfrentou a Itália e a Bélgica, pelo grupo A da Liga das Nações, nos dias 6 e 9 de setembro do último ano, respectivamente.

? ?? ????? ????? ?? ?'?????? ??? ??????? avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ???? RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 13, 2025

Em coletiva, o treinador da França foi questionado sobre a forma física de Mbappé e afirmou não ter informações sobre algum problema do jogador.

"Jogou 120 minutos na quarta-feira. Por vezes, prefiro que um jogador não treine se isso significar que pode jogar depois. Espero que os jogos do fim de semana corram bem para os jogadores convocados. Não tenho informações sobre a existência de um problema", declarou.

Com a Seleção de seu país, o francês acumula 86 partidas disputadas, com 48 gols e 35 assistências. Mbappé é o terceiro maior artilheiro da história dos Bleus, atrás de Thierry Henry e Olivier Giroud. Pelo país, o atacante conquistou a Copa do Mundo de 2018 e uma Nations League, em 2021.

Nesta data FIFA, a França irá enfrentar a Croácia, pelas quartas de finais da Liga das Nações. A partida de ida será na próxima quinta, às 16h45, no Stadion Poljud, enquanto a volta acontece no domingo do dia 23 no mesmo horário, no Stade de France.