Cortado da Seleção, Danilo não disputará final do Carioca

Curinga da defesa do Flamengo, o zagueiro e lateral Danilo não estará disponível para a decisão do Campeonato Carioca deste domingo contra o Fluminense, no Maracanã. O jogador ainda se recupera de uma lesão de grau 1 na coxa direita.

"O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025", explicou o Flamengo.

A contusão custou a convocação de Danilo para a Seleção Brasileira. Ele foi cortado pelo técnico Dorival Júnior da lista divulgada para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para o duelo contra o Fluminense, o Flamengo também não deve contar com peças importantes do ataque: Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Michael, todos os lesionados.

O Flamengo entrará em campo no Maracanã para defender a vantagem obtida no jogo de ida da final do Carioca. Na quarta-feira, o Rubro-Negro bateu o Fluminense por 2 a 1.