Copa do Brasil define 32 classificados; confira a divisão dos potes

Na noite desta quinta-feira (13), foram definidos os últimos classificados para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Confira a seguir a lista de classificados e a divisão dos potes que definirá os confrontos da próxima etapa. A CBF ainda não definiu a data do sorteio, mas os jogos de ida e volta estão previstos para ocorrer em 30 de abril e 21 de maio.

Todos os classificados

Na 3ª fase da Copa do Brasil entram os clubes que haviam conquistado vaga direta, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, totalizando 32 equipes. São elas:

Aparecidense

Atlético-MG

Athletico-PR

Bahia

Botafogo

Botafogo-PB

Brusque

Capital-DF

Ceará

Corinthians

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Maracanã

Maringá

Náutico

Novorizontino

Operário-PR

Palmeiras

Paysandu

Bragantino

Retrô

Santos

São Paulo

Vasco

Vila Nova

A divisão dos potes do sorteio da 3ª fase segue o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Os clubes mais bem ranqueados ficam no pote 1, enquanto os piores ficam no 2. Confira a seguir:

Pote 1

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Pote 2

Ceará

Criciúma

CRB

Operário-PR

Brusque

Novorizontino

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Retrô

Maringá

Maracanã

Capital-DF

CSA

Vila Nova