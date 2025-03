Conheça o top-4 de destaques do elenco do Vasco no Carioca 2025

O Vasco parou na semifinal do Campeonato Carioca de 2025, em mais um resultado frustrante para a sua torcida. Porém, há algo positivo na campanha da equipe no Estadual. Quatro jogadores tiveram um desempenho considerado bom na competição.

Segundo levantamento da SofaScore, analisando apenas jogadores que atuaram 50% ou mais das partidas, o atacante Vegetti foi o melhor do Vasco no Carioca, com nota 7.11. Depois, vieram Philippe Coutinho (7.10), Jair (7.06) e Paulo Henrique (7.03).

Destaque do Vasco, Vegetti disputou 10 jogos no Carioca, ficando 900 minutos em campo. Ele marcou seis gols no torneio. Já Coutinho entrou em campo em 8 partidas e balançou as redes em 2 oportunidades.

Quem também fez 2 gols no Carioca foi Paulo Henrique, em 10 apresentações. Por fim, Jair atuou em 8 jogos e teve como destaque as bolas recuperadas: foram 7.6 por partida.