"Comprometimento aumentou", afirma Kaio Jorge sobre intertemporada do Cruzeiro

O Cruzeiro terá uma oportunidade importante no amistoso contra o Botafogo neste final de semana para testar os efeitos de sua intertemporada. O atacante Kaio Jorge valorizou o período de treinos após o fim da participação no Campeonato Mineiro.

"É um momento importante para a gente ajustar alguns detalhes que estávamos precisando. O jogo contra o Botafogo vai ser um teste importante, contra um time com um nível alto. Vai ser um teste para os nossos jogadores para descobrir quem vai estar à disposição para o início do Campeonato Brasileiro", disse o atacante durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Neste período, entre a eliminação do Cabuloso do Campeonato Mineiro e a estreia no Brasileirão, o Cruzeiro irá realizar dois amistosos, diante de Botafogo e RB Bragantino. Os confrontos irão acontecer neste sábado e no dia 22, respectivamente.

Sobre o treinador Leonardo Jardim, Kaio Jorge destacou que o português tem uma postura de "paizão" com os jogadores, mas que também é bem rígido nos treinamentos.

"O Jardim é uma pessoa de caráter, muito do bem. Um paizão para a gente. Chegou em pouco tempo, mas a gente já consegue identificar que ele acrescenta ao trabalho que ele quer. Nesse tempo de treinamento, ele pede foco para a gente. Quando acaba o treino, de ficar aqui, na recuperação. É um treinador muito sério, veio da Europa, então tem essa diferença, é um treinador um pouco mais sério, mais rígido", destacou.

O atacante ainda afirmou que a equipe está evoluindo muito neste período de treinos e que o compromisso dos atletas está bem maior.

"A gente precisa parar de falar bonito e demonstrar o máximo dentro de campo. Nosso comprometimento aumentou bastante, os jogadores estão se cobrando bastante, o nível de treinamento está muito forte, muito intenso. A torcida vai reparar, de cara, nos primeiros jogos, que a equipe evoluiu muito", declarou.

O próximo compromisso oficial da equipe mineira será no dia 29, quando recebe o Mirassol, no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).