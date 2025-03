Com Yamal e Estêvão, Barça e Chelsea dominam mercado de jovens promessas

O Barcelona e o Chelsea estão investindo em jovens talentos do futebol mundial. Dos cinco jogadores com menos de 18 anos mais valiosos do mundo, quatro pertencem aos clubes, sendo dois de cada. Yamal lidera a lista e Estêvão é o terceiro.

Lamine Yamal é o jogador com 18 anos ou menos de maior valor no mercado do futebol mundial. Segundo o TransferMarkt, o espanhol de 17 anos vale 180 milhões de euros (cerca de R$1.13 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barça, vem em segundo, avaliado em 70 milhões de euros (R$440 milhões).

Jogadores do Chelsea ocupam a terceira e a quarta posições nesta lista dos mais valiosos. O terceiro é Estêvão, do Palmeiras, que já tem acordo com o clube inglês e atualmente possui um valor de mercado de 50 milhões de euros (R$ 315 milhões). Na sequência, o recém-contratado Geovany Quenda é avaliado em 30 milhões de euros (R$ 118 milhões).

O inglês Ethan Nwaneri, do Arsenal, fecha a lista dos cinco jovens mais valiosos, também com um valor de mercado de 30 milhões de euros.

Estêvão, assinou com o Chelsea em julho de 2024 por 61,5 milhões de euros (R$ 356,7 milhões na cotação da época). O jogador se juntará ao clube um ano depois da contratação, em julho deste ano, após o Mundial de Clubes. O contrato do jogador com os ingleses é válido até 2032.