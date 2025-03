Com sete brasileiros, Libertadores tem potes completos para sorteio; veja detalhes

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou os potes para a realização do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A divisão das equipes é feita com base no ranking da entidade.

Dos brasileiros classificados, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no pote 1. O Internacional foi alocado no pote 2 e o Fortaleza foi para o 3. O campeão da última edição, Botafogo, será o cabeça de chave do grupo A, obrigatoriamente.

?? Os potes estão completos! É hora de conhecer um novo caminho à #GloriaEterna com o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores. ? Segunda, 20h ?? pic.twitter.com/cOgUoFLo6L ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 14, 2025

Além destas equipes, o Bahia entrará no pote 4. O Tricolor de Aço confirmou sua presença na fase de grupos após vencer o Boston River nesta quinta.

O sorteio dos grupos da Libertadores está marcado para o dia 17 de março, às 20h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Confira os potes da Copa Libertadores de 2025

Grupo A

Botafogo

Pote 1

River Plate-ARG



Palmeiras



Flamengo



Peñarol-URU



Nacional-URU



São Paulo



Racing-ARG

Pote 2

Olimpia-PAR



LDU-EQU



Internacional



Libertad-PAR



Ind. Del Valle-EQU



Estudiantes-ARG



Colo Colo-CHI



Bolívar-BOL

Pote 3

Fortaleza



Vélez Sarsfield-ARG



Atlético Nacional-COL



Sporting Cristal-PER



Universitario-PER



Talleres-ARG



Deportivo Táchira-VEN



Universidad de Chile

Pote 4

Carabobo-VEN



Bucaramanga-COL



San Antônio Bulo Bulo-BOL



Central Córdoba-ARG



Alianza Lima-PER



Cerro Porteño-PAR



Barcelona-EQU



Bahia