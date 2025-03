Com Salah de saída, Liverpool monitora brasileiros para o ataque, diz site

O Liverpool tem dois brasileiros na mira para reforçar o setor de ataque para a próxima temporada.

O que aconteceu

Os Reds monitoram quatro nomes para o ataque, entre eles Matheus Cunha, do Wolverhampton, e João Pedro, do Brighton, segundo o site CaughtOffside, da Inglaterra. Alexander Isak e Anthony Gordon, do Newcastle, completam a lista.

"Ambos têm impressionado na Premier League nesta temporada e é amplamente nítido que Cunha, em particular, provavelmente estará mudando de time neste verão", diz trecho do texto, que recorda ainda uma investida do Arsenal em Matheus Cunha em janeiro.

Matheus Cunha é um dos destaques da Premier League na temporada. Ele soma 13 gols e quatro assistências em 26 jogos e foi convocado por Dorival Júnior para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Já João Pedro tem oito gols e seis assistências pelo Brighton na Premier League.

A publicação diz que Alexander Isak é tratado como prioridade para o Liverpool. O atacante sueco de 25 anos está na mira dos Reds já há algum tempo, mas há negociações em andamento para que ele continue no Newcastle. Ele tem contrato até junho de 2028.

O Liverpool já se prepara para uma eventual saída de Mohamed Salah. O astro egípcio só tem contrato até o meio do ano e, de acordo com parte da imprensa inglesa, não deve ficar. Em janeiro deste ano, ele chegou a indicar sua saída. "É meu último ano no clube, então quero fazer algo especial", disse em entrevista à Sky Sports.

Líder da Premier League, o Liverpool disputa a decisão da Copa da Liga Inglesa no domingo, justamente contra o Newcastle de Alexander Isak e Anthony Gordon. O time de Arne Slot tenta se reerguer após a dura eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, para o PSG.