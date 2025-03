Claus sonha em passar despercebido na final do Paulista e corneta jogadores

Raphael Claus, árbitro do jogo de ida da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, afirmou que quer passar despercebido após a polêmica envolvendo a arbitragem na semifinal contra o São Paulo, e ainda cornetou a atitude dos jogadores — que, em sua opinião, poderiam facilitar a vida dos árbitros.

O que ele disse

É uma satisfação grande de chegar neste momento do campeonato. Todos buscam a final, todos os profissionais. Nós buscamos esses jogos, os mais importantes. Temos uma preparação durante todo o campeonato. É o 53º clássico paulista da minha carreira, comecei em 2011. Graças a muita dedicação ainda posso viver esse momento. Espero que tenhamos um espetáculo esportivo, que seja decidido pelos jogadores, e a gente possa passar despercebido. Esse é o maior sonho dos árbitros nos jogos . Raphael Claus, em coletiva de imprensa na FPF.

"Que a responsabilidade que eles [jogadores] tenham para passar exemplo, muitas vezes o que fazem no campo reflete na sociedade. Agredir um companheiro de profissão, querer enganar o árbitro, provavelmente a criança vai repetir na escola, como repete as comemorações. O exemplo que eles têm é maior do que muitos possuem consciência. É isso que esperamos, fazer um trabalho de excelência, à altura do Dérbi", acrescentou.

Matheus Candançan, árbitro do jogo decisivo na Neo Química Arena, seguiu a mesma linha de resposta de Claus.

"É um jogo diferente por se tratar de um dérbi. A preparação será de doação ao máximo. Tem tudo para ser grandes jogos. É fazer o que a gente vem fazendo, e tem tudo para ser grande espetáculo e queremos passar despercebidos para fazer nosso trabalho", disse Candançan.

As finais do Paulistão serão neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.