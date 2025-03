Bahia x Corinthians: veja informações e onde assistir à partida do Brasileirão-20

Nesta sexta-feira, o Corinthians faz sua estreia no Campeonato Brasileiro sub-20, diante do Bahia. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília) no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O Timão terá à disposição alguns atletas que disputaram a Copinha e vinham participando dos treinamentos com o elenco profissional, comandado por Ramón Díaz. A equipe foi vice-campeã do principal torneio de base ao perder a final para o São Paulo, por 3 a 2, no Pacaembu.

O clube do Parque São Jorge busca o seu primeiro título no Brasileirão sub-20. O time chegou a ficar com o vice em duas oportunidades, em 2016 e 2022, mas nunca ergueu o troféu.

Onde assistir Bahia x Corinthians?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, na grade fechada de televisão.