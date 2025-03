Atletas enviam carta de alerta ao COI sobre mudanças climáticas

Nesta sexta-feira, mais de 400 atletas enviaram uma carta para os candidatos ao Comitê Olímpico Internacional (COI), fazendo um apelo sobre questões climáticas nas Olimpíadas. Entre 18 e 21 de março, na Grécia, o comitê irá se reunir para escolher o novo presidente.

De 89 países e 51 esportes diferentes, os atletas pedem para que o próximo presidente coloque questões sobre as mudanças climáticas como prioridade.

"Os incêndios devastadores em Los Angeles - cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2028 - são um lembrete claro de por que uma ação ousada é necessária. O calor extremo está aumentando as preocupações se os próximos Jogos de Verão poderão acontecer de forma segura", diz a carta.

No texto, os atletas fazem alguns pedidos para o comitê, como o fortalecimento dos compromissos para a redução das emissões de carbono e a promoção de práticas sustentáveis nas cidades-sede. Destacam, ainda, a criação de um padrão sobre patrocinadores poluentes e o uso da plataforma do COI para incentivar ações ambientais mais amplas.

A britânica Hannah Mills, bicampeã olímpica de vela e embaixadora de Sustentabilidade do comitê, é uma das atletas que impulsionou a carta. "Não sei se já vimos tantos atletas do mundo inteiro falando com uma só voz. Os terríveis incêndios florestais em LA não poderiam ser mais claros: é agora o momento de definirmos um futuro seguro e brilhante. Como velejadora e mãe, isso me toca profundamente. Os Jogos Olímpicos realizaram os sonhos de muitos ao longo da história, mas meu maior sonho é um futuro no qual meus filhos possam prosperar".

Também é feito o pedido por uma reunião antecipada com o próximo presidente. Assim, os atletas poderão discutir as possibilidades para o movimento olímpico enfrentar a crise climática.

Outro a apoiar a o texto foi Ferdinand Omanyala, recordista africano nos 100m. Ele diz que "um ambiente saudável é essencial ? não apenas para os atletas, mas para todos. Aqui no Quênia e em todo o mundo, já estamos experimentando as duras realidades das mudanças climáticas, desde o clima extremo até o aumento das temperaturas. Não podemos esperar. Proteger nosso planeta deve ser uma prioridade para que tanto os atletas quanto as comunidades possam prosperar em um mundo mais limpo e sustentável".

Como o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos sempre foram um símbolo de união e perseverança. Agora, atletas estão usando sua plataforma para garantir que as próximas gerações possam perseguir seus sonhos.