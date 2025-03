Assalto a Keno antes de Fla x Flu foi segundo que jogador sofreu em 3 meses

Do UOL, no Rio de Janeiro

Se dentro das quatro linhas Keno já foi campeão da Libertadores e fez gols decisivos pelo Fluminense, fora delas a experiência em viver no Rio de Janeiro não tem sido das melhores. O assalto que o atacante sofreu dois dias antes do Fla x Flu da última quarta foi o segundo em três meses na cidade.

O que aconteceu

Natural de Salvador (BA), o jogador foi rendido por bandidos na noite de segunda. O episódio aconteceu depois de ele deixar a casa do meia Lima, companheiro de Fluminense.

Keno estava com a mulher e a filha no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando foi atacado. Os bandidos levaram o carro e o celular do jogador, mas o veículo foi recuperado antes do confronto com o Flamengo, onde o Tricolor perdeu por 2 a 1 e o atacante fez o gol de honra.

No dia 24 de janeiro ele sofreu um assalto na Linha Amarela, via expressa do Rio. Na ocasião, Keno retornava da vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no estádio Luso-Brasileiro, no bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte.

Desta vez o atacante estava com seus companheiros Thiago Santos, Lima e Lelê. Assim como agora, eles também conseguiram recuperar os veículos e os pertences.

O UOL recebeu uma notícia de que Keno ainda teria passado por um terceiro assalto no Rio. Porém, o Fluminense foi consultado e não soube confirmar a informação.

Entrou no 2º tempo para manter Flu vivo

Mesmo com todo o transtorno que passou na semana, Keno conseguiu ser decisivo na quarta. Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Canobbio, e fez de cabeça, no fim, o gol que manteve o Fluminense vivo na busca pelo título carioca.